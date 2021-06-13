В Кировском районе чуть не сгорел жилой дом

Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму

В Кировском районе в селе Льговское горела кровля двухэтажного дома, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

На место пожара оперативно приехала дежурная смена главного управления МЧС. Спасатели быстро нашли и потушили огонь.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства провели предварительную разведку, и, обнаружив газовый баллон, вынесли его в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва, - отметили в ведомстве.

Пожарные за час смогли полностью ликвидировать огонь, который уничтожил около 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Сейчас на месте эксперты устанавливают причины.

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