В Симферопольском районе поймали расхитителей могил

Мужчине и женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фото: Александра Тимощенко

В Симферопольском районе в селах Софиевка и Новоандреевка двое подельников разграбили больше 20 могил. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, местные жители жаловались на воровство последние два месяца.

Оказывается, с могил их родственников постоянно пропадали чугунные оградки. Их воровали мужчина и женщина. Подельники дали признательные показания и рассказали, что в период с января по конец апреля 2021 года они в вечернее время приезжали на кладбища и с помощью кувалды откалывали оградки. Все украденное злоумышленники перевозили на автомобиле и сдавали на металлолом. В полиции также установили, что парочка была причастна к подобным преступлениям на территории Сакского района Крыма.

В следственном отделе по данному факту возбудили несколько уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ - кража. Мужчине и женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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