В Крым прибыла делегация из Греции

На конференцию в республике приехали делегации как из самой Греции, так и из других российских городов, в которых есть греческие общины Фото: Архив "КП"

В гости на полуостров нужно пригласить представителей всех стран, которые имеют хоть какое-то отношение к Крыму, считает председатель Всегреческого Понтийского союза ученых-репатриантов города Катерини Центральной Македонии, преподаватель Высшей школы при министерстве сельского хозяйства Греции Илиас Алиханидис.

- Надо показать Крым не только Греции, а всему миру. Надо показать «Тавриду», показать, что Крым развивается и здесь живет действительно миролюбивый многонациональный народ. Главное, чтобы все те, кто имеет хотя бы небольшое отношение к Крыму, обязательно приехали. Даже если не получается на уровне государств, то надо наладить отношения на уровне городов, организаций и школ, - отметил гость во время научно-практической конференции «Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)».

По его словам, местные власти тоже должны стремиться к лучшему и постоянно давали стимул для приезда иностранцев.

Заметим, на конференцию в республике приехали делегации как из самой Греции, так и из других российских городов, в которых есть греческие общины.

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