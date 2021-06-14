В Симферополе исчез 12-летний мальчик

Денис Сушко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на несовершеннолетнего.

- Сушко Денис 12 лет, город Симферополь, Республика Крым. С 12 июня 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщают волонтеры.

Приметы Дениса: 140 сантиметров рост, худощавый, голубые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.

Мальчик был одет в серую кофту и черные штаны.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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