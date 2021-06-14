«Маты мы уберем»: В Крыму снимают фильм о гардемаринах

В кадре каскадеры. Фото: скриншот видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Люди, много людей в старинной военной форме, что есть духу несется по полю, но в какой-то момент, что-то происходит и они, совершая неудачное сальто в воздухе, падают на землю, где лежат маты.

- Последовательность действий обязательно должна быть так надежно отработана, чтобы можно было свободно передавать эмоциональную картину боя, - такой пост сопровождает это видео, размещенное в паблике «Фильм «Гардемарины-IV».

Кинорежиссер Светлана Дружинина за кадром объясняет, что на съемках ленты «Гардемарины 1787. Война» артисты репетируют падение при взрыве:

- Маты мы уберем, каскадеры будут падать на собственные бока, но не волнуйтесь у них там лежит защита.

Киношники также рассказали, что в съемках продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!» задействовано около пятидесяти конных, но благодаря компьютерной графики зрители увидят на экране целый казачий полк, а это не меньше 500 всадников.

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