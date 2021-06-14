В Симферополе появилась парковка по четным и нечетным числам месяца

Знак: стоянка запрещена по четным числам месяца. Фото: Вячеслав Кондратьев / Facebook.

После ремонта на одной из улиц в Симферополе появились дорожные знаки, регулирующие стоянку автомобилей по четным и нечетным числам, сообщил депутат горсовета Симферополя Вячеслав Кондратьев.

По его словам, на улицах, которые обустроили по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги», появляются редкие для горожан дорожные знаки.

Знак: Стоянка запрещена по нечетным числам месяца. Фото: Вячеслав Кондратьев / Facebook.

- Например, на улице Буденного установлены знаки 3.29 и 3.30 которые регламентируют стоянку машин по четным и нечетным числам месяца, – сообщил депутат.

Знаки распространяются только на ту сторону дороги, на которой они расположены. За несоблюдение правил, автолюбители могут получить предупреждение, либо штраф.

Знак: Стоянка запрещена по четным числам месяца. Фото: Вячеслав Кондратьев / Facebook.

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