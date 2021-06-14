Где в Симферополе и Севастополе 15 июня отключат электричество

Энергетики займутся ремонтом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Куйбышева, 32-34(чет), 40а

ул. Автомагистральная, 7-29(нечет);

пер. Краснооктябрький, 4-10(чет), 1-57(нечет);

ул. Подводников, 1-9, 16;

пер. Садовый, 2, 2/3, 2/48-14(чет), 1-13(нечет);

ул. Троллейбусная, 6-10(чет), 16, 19

ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-33 (нечет);

ул. Гражданская, 110-120 (чет);

ул. Ливневая, 12-32 (чет), 25;

пер. Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский, 10-30 (чет); 11-31а/12

ул. Ковыльная, 14, 2-10(чет), 7-13 (нечет);

ул. Межевая, 3, 4, 9; ул. Огородная, 1-17;

ул. Алексеева, 2-12а (чет); 4-24 (нечет), 28;

ул. Оленчука, 7-27

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Куликово Поле 1,3;

ул. Тараса Шевченко 8-В,8-Г;

ул. Пожарова 20/1,20/2;

пер. Крепостной 4-Б

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7

с 11.00 до 17.00

села Терновка и Родное - полностью

с 8.00 до 17.00

ул. Павла Корчагина 38-44(чет), 40-б,48

ул. Фиолентовское шоссе - ТСН СНТ «Скалистый-89»

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