Где в Симферополе и Севастополе 15 июня отключат электричество

Энергетики займутся ремонтом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Куйбышева, 32-34(чет), 40а
ул. Автомагистральная, 7-29(нечет);
пер. Краснооктябрький, 4-10(чет), 1-57(нечет);
ул. Подводников, 1-9, 16;
пер. Садовый, 2, 2/3, 2/48-14(чет), 1-13(нечет);
ул. Троллейбусная, 6-10(чет), 16, 19
ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-33 (нечет);
ул. Гражданская, 110-120 (чет);
ул. Ливневая, 12-32 (чет), 25;
пер. Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);
пер. Русский, 10-30 (чет); 11-31а/12
ул. Ковыльная, 14, 2-10(чет), 7-13 (нечет);
ул. Межевая, 3, 4, 9; ул. Огородная, 1-17;
ул. Алексеева, 2-12а (чет); 4-24 (нечет), 28;
ул. Оленчука, 7-27
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Куликово Поле 1,3;
ул. Тараса Шевченко 8-В,8-Г;
ул. Пожарова 20/1,20/2;
пер. Крепостной 4-Б
село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19
с 9.00 до 18.00
село Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7
с 11.00 до 17.00
села Терновка и Родное - полностью
с 8.00 до 17.00
ул. Павла Корчагина 38-44(чет), 40-б,48
ул. Фиолентовское шоссе - ТСН СНТ «Скалистый-89»
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