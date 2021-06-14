Площадь Ленина в Симферополе замостят гранитной плиткой

Реконструкция площади Ленина в Симферополе началась в этом году 20 апреля. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Гранитную плитку уложат на главной площади Симферополя – площади Ленина, заявил глава местной администрации Валентин Демидов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По замыслу архитекторов, плитка будет иметь определенную расцветку. Такой материал можно приобрести на Урале или в Карелии.

- Определились, это будет уральский камень. Цветовая гамма будет соответствовать цвету здания Совета министров, которое также будет отремонтировано, – заявил градоначальник.

По планам, ремонтные работы на площади Ленина завершат осенью в этом году. Ранее сообщалось, что до конца 2022 года отремонтируют два корпуса Алуштинской горбольницы в Крыму. Работы должны закончить 31 декабря.

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