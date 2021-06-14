МЧС: грозы и ливни вновь вернутся в Крым

Еще два летних дня в Крыму будут пасмурными. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На Крымском полуострове в ближайшие два дня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Сегодня 14 июня, и до конца суток, а также во вторник, 15 июня, в течение суток в регионе местами пройдут сильные ливни, грозы, град и шквалы 17-22 метров в секунду.

Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения.

Жителям и гостям полуострова следует соблюдать осторожность: не находиться рядом с рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.

Ранее сообщалось, что 14 июня в Крыму ожидаются дожди, грозы и тепло до +26. На полуострове снова будет сыро.

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