Сергей Аксенов встретился с экс-советником президента США Сюзанной Масси

Госпожа Масси повлияла на отношение президента США Рональда Рейгана к Советскому Союзу в годы холодной войны. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с бывшей советницей президента США Рональда Рейгана по отношениям с СССР Сюзанной Масси.

По его словам, этот визит – важная часть стратегии народной дипломатии, которая способствует прорыву информационную блокады Крыма.

- От всей души благодарю за приезд и трепетное отношение к нашей истории и культуре. Всегда рады видеть госпожу Масси на крымской земле, – сообщил Аксенов.

Сюзанна Масси – дочь швейцарского дипломата в США. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сюзанна Масси написала несколько книг о нашей стране, включая «Земля жар-птицы: красота Древней России», которая заинтересовала президента Рейгана. В результате она стала своего рода посланником между Вашингтоном и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов рассказал о качестве воды из-под Азовского моря. Из-за высокой минерализации ее могут дополнительно очищать.

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