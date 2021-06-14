Сергей Аксенов встретился с экс-советником президента США Сюзанной Масси

Госпожа Масси повлияла на отношение президента США Рональда Рейгана к Советскому Союзу в годы холодной войны.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с бывшей советницей президента США Рональда Рейгана по отношениям с СССР Сюзанной Масси.
По его словам, этот визит – важная часть стратегии народной дипломатии, которая способствует прорыву информационную блокады Крыма.
- От всей души благодарю за приезд и трепетное отношение к нашей истории и культуре. Всегда рады видеть госпожу Масси на крымской земле, – сообщил Аксенов.
Сюзанна Масси – дочь швейцарского дипломата в США.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Сюзанна Масси написала несколько книг о нашей стране, включая «Земля жар-птицы: красота Древней России», которая заинтересовала президента Рейгана. В результате она стала своего рода посланником между Вашингтоном и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов рассказал о качестве воды из-под Азовского моря. Из-за высокой минерализации ее могут дополнительно очищать.
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