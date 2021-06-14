Эсминец и фрегат НАТО вошли в Черное море

Фрегат противовоздушной обороны HNLMS Evertsen (F805). Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Сегодня, 14 июня, Британский эсминец «Дефендер» и нидерландский фрегат «Эвертон» зашли в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороны России.

Сейчас действия эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов контролируются силами Черноморского флота.

Военные корабли 10 июня находились в Стамбуле, где флот отрабатывал учения стран НАТО Sea Guardian по сдерживанию и борьбе с терроризмом на море.

Ранее сообщалось, что США пустили свой эсминец в сторону Черного моря. USS Laboon (DDG58) будет проводить операции по морской безопасности в этом регионе.

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