В Симферополе специалисты Госкомрегистра выявили ряд незаконных магазинов и сервисов

Бремя расходов, включая штрафные санкции, ложится на весь кооператив. Фото: пресс-служба Госкомрегистра РК.

Специалисты Госкомрегистра вывили на территории гаражного кооператива в Крыму целый ряд незаконных магазинов и различных сервисов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В далекие 90-е юрлицу предоставили около 33 000 квадратных метров земли в постоянное пользование. Но члены кооператива начали вести на территории свой бизнес, что противоречит виду разрешенного использования участка.

Изначально, земля была предоставлена под размещение объектов гаражного назначения. Фото: пресс-служба Госкомрегистра РК.

- В помещениях расположились станция технического обслуживания автомобилей и магазин по продаже шин и автомасел. В одном из нежилых строений велась торговля товарами ритуального назначения, – говорится в сообщении.

Теперь участники незаконной деятельности должны заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Нарушения были выявлены в ходе неплановой выездной проверки. Фото: пресс-служба Госкомрегистра РК.

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