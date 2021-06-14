В Симферополе отремонтируют 58 междворовых проездов

В крымской столице запланирован ремонт примерно полусотни проездов между домами. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Симферополе хотят отремонтировать 58 междворовых проездов, сообщил в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму» глава местной горадминистрации Валентин Демидов.

Уже приступили к разработке проектно-сметной документации по работам. Этот этап завершат в течение июня, послу чего непосредственно приступят к ремонту. Средства планируют выделить из муниципального бюджета.

- В дорожном фонде у нас на эти цели заложено определенное финансирование, – сообщил Валентин Демидов.

Он отметил, что ремонт дворовых проездов также выполняется в рамках благоустройства по соглашению между Правительством Москвы и Советом Министров РК.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя решили привести в порядок набережную Малого Салгира. Один из жителей города пожаловался на плачевное состояние территории.

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