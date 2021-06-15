Погода в Крыму на 15 июня: дожди, грозы и тепло до +24

На ЮБК облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июня на Крымском полуострове синоптики обещают сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с., в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем местами сильный ливень, гроза, град, шквал 17-22 м/с. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Порывы юго-западного ветра до 15-17 м/с. Днем тепло до + 22…24°.

На Южном берегу Крыма столбик термометра покажет +18…21°. Скорость зюйд-веста до 15 м/с. Дождь и гроза.

Вода в Черном море у берегов Крыма прогрелась до + 21°.

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