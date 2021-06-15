Вышла из дома и не вернулась: В Крыму исчезла 62-летняя женщина

Ольга Родионенко (Корнилова). Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым опубликована ориентировка на жительницу столицы республики:

- Пропала Родионенко (#Корнилова) Ольга Григорьевна, 62 года (1958 года рождения), город Симферополь. 9 июня 2021 года вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: 161 сантиметр рост, худощавая, карие глаза, волосы русые, с проседью. Ольга Родионенко (Корнилова) была в синей кофте и черных спортивных штанах.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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