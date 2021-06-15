Аэропорты на Черном море скоро не смогут принимать рейсы с туристам

В Сочи мене 5% свободных мест осталось в трехзвездочных отелях. Фото: Архив "КП"

В аэропортах черноморского побережья РФ заканчиваются свободные слоты для приема самолетов. Не хватает временных интервалов для их прилета, обслуживания и приема пассажиров. Согласно новом расписанию, в июне –сентябре к берегу Черного моря смогут прилететь более восьми миллионов туристов.

Мест в отелях уже не осталось, поэтому стоимость авиабилетов стала падать, пишет газета «Известия» со ссылкой на Aviasales. Тем не менее, перевозчики по-прежнему подают заявки на слоты в аэропортах Сочи, Анапы и Симферополя.

Напомним, что в связи с закрытием границ иностранных курортов из-за угрозы распространения коронавируса, российские граждане обратили внимание на Крымский полуостров. За последние несколько месяцев география полетов в Симферополе выросла до рекордных 63 направлений – это максимальный показатель в современной истории компании.

Кроме того, в Сочи полетов почти не осталось, а аэропорт Анапы не может подтвердить их на выполнение полетов. Согласно данным комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), четырех- и пятизвездочные отели в городе на июнь забронированы почти полностью. Мене 5% свободных мест осталось в трехзвездочных отелях.

- На июнь туристам в отелях Сочи на данный момент доступно буквально по паре-тройке хороших номеров. Системы бронирования выдают больше, но это может быть за счет комнат совсем низкого уровня — например, без окон, или бывшей кухни, которую из-за высокого спроса стали сдавать как гостиничный номер, – цитирует СМИ почетного президента РСТ Сергей Шпилько.

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