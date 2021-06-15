Из-за дождей перестала работать канатная дорога «Мисхор Ай-Петри»

О возобновлении работы канатки можно будет узнать через социальные сети. Фото: Архив "КП"

Ялтинская канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» временно приостановила работу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе администрации канатной дороги.

- Во вторник, 15 июня, канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» приостанавливает свою работу по метеоусловиям, - отметили в пресс-службе.

Пока покататься по знаменитому маршруту нельзя, но о возобновлении работы канатки можно будет узнать через социальные сети.

Напомним, на прошлой неделе в Крымском гидрометцентре предупреждали, что в середине июня над полуостровом пройдет холодный фронт, который принесет дожди и понижение температуры. В МЧС предупредили о возможном подтоплению территорий.

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