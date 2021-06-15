Военные разбирают трубопровод для переброски воды в Симферопольское водохранилище

Временный трубопровод между Тайганским водохранилищем в Белогорске и Симферопольским водохранилищем проложили в августе 2020 года Фото: Архив "КП"

В Крыму военнослужащие Южного военного округа Черноморского флота демонтируют трубопровод, благодаря которому перебрасывали воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище, сообщили в пресс-службе флота.

- Трубопроводная магистраль демонтирована на 90%. Работы по свертыванию всех линий трубопровода, запорной арматуры и линейного оборудования планируется завершить 20 июня, - отметили в ЧФ.

На месте работают около 70 единиц техники и больше 200 военных.

Напомним, временный трубопровод между Тайганским водохранилищем в Белогорске и Симферопольским водохранилищем проложили в августе 2020 года. Общая длина водовода составила 32 километра. По словам крымских властей, он должен был покрыть потребности в питьевой воде жителей крымской столицы.

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