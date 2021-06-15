Рост заболеваемости коронавируса в Крыму сравнился с зимними показателями

За последние сутки на полуострове зафиксировали 140 новых случаев болезни. Фото: Александра Тимощенко

Ситуация с коронавирусом в Крыму в начале сезона не радует. По данным главы республики, показатели ежесуточного прироста сравнялась с показателями зимы.

За последние сутки на полуострове зафиксировали 140 новых случаев болезни.

- Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - отметил Аксенов.

Заметим, похожие показатели в Крыму отмечали в середине февраля – почти пять месяцев назад. Самый пик заражений был зафиксирован в январе.

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