Партия «Новые люди» поддержала первый футбольный турнир в Крыму после пандемии

После матча «Новые люди» подарили ребятам футбольные гетры и сувениры.

Активисты крымского регионального отделения партии «Новые люди» поздравили участников турнира «Инкомспорт Cup -2021». Это первые масштабные детские соревнования после снятия ограничений по COVID-19.

Соревнования были приурочены ко Дню России, игры проходили с 9 по 12 июня в поселке Куйбышево Бахчисарайского района, на полях ООО «Инкомспорт». В турнире приняли участие не только Крымские команды из Симферополя, Ялты, Севастополя и Сакского района, но и гости с материка – спортсмены из Анапы и Одинцово Московской области. Ребята 2013-2015 годов рождения показали достойную игру и устроили для болельщиков настоящий праздник футбола.

- Детям очень важно иметь возможность заниматься спортом. Это дисциплинирует, направляет усилия в нужное русло, помогает воспитать характер, найти друзей. Для кого-то занятие в секции может стать началом карьеры. Мы продолжим поддерживать спортивные соревнования и чемпионаты, - рассказала руководитель Крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

Победителями чемпионата стали команды из Севастополя. На втором и третьем местах оказались спортсмены из Анапы и Куйбышево.

Активисты партии «Новые люди» болели за детскую футбольную команду «Жемчужина» из Ялты. До победы ребятам не хватило всего нескольких очков, но юные футболисты не расстроились – они будут тренироваться, чтобы в следующий раз обязательно победить.

- Ребята еще такие маленькие, но играют слаженно, как настоящие взрослые спортсмены. Наша команда первый раз встречалась с такими серьезными соперниками, из разных городов. Были и ошибки, нам есть куда стремиться, я уверена, в следующий раз ребята покажут лучшие результаты, - рассказала ялтинский блогер, мама одного из спортсменов Кристина Шаталова.

После матча «Новые люди» подарили ребятам футбольные гетры и сувениры.