Сотрудника «Черноморнефтегаза» задержали на Украине

Инженер материально-технического ресурса плавучей буровой установки может сесть в тюрьму на пять лет. Фото: Черноморнефтегаз / Вконтакте.

Украинские пограничники задержали сотрудника крымского предприятия «Черноморнефтегаз», сообщили в прокуратуре АРК.

Мужчина работал в организации и в 2014 году, после перехода Крыма в состав России остался на той же должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец», которую позже переименовали в «Крым-2».

- В период с 2015 по 2021 год указанный гражданин систематически выезжал через закрытые порты к указанной буровой установке, обеспечивая ее работу, – заявили украинские силовики.

Этими действиями он способствовал разработке и использованию РФ природных ресурсов в морской экономической зоне Украины. Против него возбуждено уголовное дело за нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Он может сесть в тюрьму на пять лет.

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