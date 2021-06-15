Улицы Феодосии за одну ночь затопил аномальный ливень

Спасатели в селе Ближнее используют специальное оборудование, чтобы устранить последствия подтопления. Фото: Анна КИРИЕНКО

За одну ночь, 14 июня, в Феодосии выпала почти месячная норма осадков, в результате несколько улиц и дворов города оказались затоплены, сообщил глава администрации города Сергей Бовтуненко.

С 22.00 вечера до 10.00 утра дождь хлестал не переставая. Естественно, система ливневой канализации не справилась со своей задачей, тем более, что в некоторых местах решетки засорились ветками, листвой и камнями.

По словам Бовтуненко, наиболее сложная ситуация сейчас в селе Ближнем, где затопило несколько домов. Коммунальщики и спасатели МЧС с самого утра устраняют последствия аномального ливня.

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