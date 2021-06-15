По улицам Евпатории начали ходить новые трамваи

В Евпатории трамвай функционирует с 1914 года и является одной из достопримечательностей города. Фото: МУП Трамвайное управление имени И. А. Пятецкого / Вконтакте.

В Евпатории запустили первые три новых трамвая. Транспорт изготовлен компанией АО «Уралтрансмаш» по специальному заказу.

По словам гендиректора предприятия-изготовителя Дмитрия Семизорова, транспорт может перевозить людей на инвалидных колясках и мам с детьми. В вагонах установлены камеры видеонаблюдения, которые сохраняют данные до 30 дней. В салоне есть Wi-Fi, места подзарядки сотовых телефонов и других гаджетов, передает Крымская газета.

Кроме того, конструкция новых трамваев позволяет им плавно и бесшумно двигаться по рельсам. По планам, все 27 машин в трамвайном парке Евпатории будут обновлены до конца текущего года. При этом новый транспорт получат и другие города республики.

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