Погода в Крыму на 16 июня: сыро и тепло до +26

Розам дождь в радость. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июня на Крымском полуострове, как и накануне будет крапать дождик, сверкать молния и греметь гроза. Местным жителям такая погода в радость - все полнее обмелевшие водохранилища, а вот туристам в тягость - нет возможности погреться в лучах южного солнышка и вернуться из отпуска с красивым бронзовым загаром.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем в городе будет хозяйничать северо-западный ветер, скорость которого может достичь 17 м/с. Температура воздуха до +26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Днем, как и в столице РК, будет дуть норд-вест до 14 м/с. В дневное время столбик термометра поднимется до +25°.

На Южном берегу Крыма небольшой дождь, малооблачно. Воздух прогреется до +22°. По курортным городам разгуливает северо-западный ветер до 10 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +18…21°

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