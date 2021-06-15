Где в Симферополе и Севастополе 16 июня отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дыбенко, 28-42 (чет), 60

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Революции 1905 года 30-38,35,41-45;

ул. Харьковская 17-27;

ул. Адмирала Азарова 37-45;

ул. Симферопольская 8,12-16;

ул. Галины Прокопенко 50

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 8.00 до 17.00

ул. Фиолентовское шоссе - ТСН СНТ «Скалистый-89»

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