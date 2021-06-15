В Крыму люди в форме под дулом пистолета заставили свернуть удочки двух рыбаков

Мужчина с оружием представился «сотрудником органов безопасности», но каких, не уточнил. Фото: скриншот из видео.

На одном из феодосийских пирсов на южном побережье Крыма двое мужчин в камуфляжной форме без опознавательных знаков угрожали оружием рыбакам. Видео с инцидентом мгновенно разошлось по соцсетям, передает «ForPost».

Один из «блюстителей порядка» достал оружие, скорее всего травматическое, и начал требовать покинуть данное место. Второй стоял неподалеку, с овчаркой на поводке. Словесная перепалка длилась более пяти минут: рыбаки хотели понять, представители каких органов к ним обращаются и что именно они нарушили. Однако ничего внятного так и не услышали. В комментариях под видео подписчики предположили, что это могли быть браконьеры.

СМИ обратились за комментарием в силовые структуры, администрацию города и даже к охотникам. Но на вопрос, что произошло на пирсе в Феодосии и кем был вооруженный человек, никто ответить так и не смог.

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