Сквер у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе теперь содержит учреждение «Парки столицы»

Работы по благоустройству общественных и дворовых пространств в Симферополе начались в августе прошлого года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Муниципальное бюджетное учреждение «Парки столицы» в Симферополе теперь будет содержать сквер у Дворца культуры профсоюзов, который благоустроили за счет госсредств. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Евгений Маляров.

По его словам, пока территория находилась на стадии приемки, вандалы успели испортить некоторую уличную мебель и разрисовать несколько других объектов. Все это приводили в порядок сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город».

В парке появилось видеонаблюдение, всех нарушителей теперь будут отслеживать и привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Симферополе отремонтируют 58 междворовых проездов. Средства на работы выделят из муниципального бюджета.

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