В Крыму снимут детскую короткометражку «Навсегда»

Съемки короткометражки начнутся в этот четверг, 17 июня. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму снимут детский короткометражный художественный фильм «Навсегда», сообщили в Мининформе РК.

Работа стартует в 08.00 утра 17 июня у памятника Екатерине II в Симферополе. Далее съемочная группа переместится в Керчь. В кинокартине примут участие школьники и профессиональные актеры Крыма и Москвы. Короткометражка расскажет о смелости и отваге – качествах необходимых тем, кто дорожит памятью о близких и историей своей семьи, народа.

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