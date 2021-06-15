В 2021 году в Симферополе залатают 37% ям

По итогам обследования городских улиц «ямочный ремонт» требуется более чем на 300 участках. Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом году в Симферополе запланирован ямочный ремонт, который выполнят на площади в 100 тысяч квадратных метров. При этом к началу 2021 года на территории крымской столицы насчитали дорожных повреждений на площади в 265 тысяч квадратных метров, сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

Собственными силами организация планирует отремонтировать 53 тысячи квадратных метров. Для работ уже закупили 2 тысячи тонн дорожного и тротуарного асфальта, 200 тонн битумной эмульсии и 500 тонн литого асфальта. Еще 47 тысяч квадратных метров отремонтирует сторонняя организация. Контракт с ней сейчас находится на стадии заключения.

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