В Крыму Дмитрий Харатьян стал героем шуточного видео

Дмитрий Харатьян и Ника Здорик. Фото: @valenaphoto/Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Сексуальный и харизматичный Алеша Корсак, герой фильма «Гардемарины, вперед!», разбил не одну сотню девичьих сердец. Да и сейчас Дмитрий Харатьян, сыгравший эту роль, выглядит отлично, если брать в расчет видео, которое появилось в соцсети под названием - «Хорошее настроение - залог успеха!»

- Известная советская актриса Ника Здорик, снимающаяся с 1973 года, которая исполняет роль бабушки гардемаринов. Молодой артист Дмитрий Харатьян, дебютирующий в нашем фильме, - представляет сидящих за столом артист Михаил Мамаев.

И вся троица озорно смеется. И для веселья есть причины, на деле молоденькой Нике Здорик, которой нет и двадцати лет. Несмотря на молодость она уже успела сыграть со звездой отечественного кинематографа Михаилом Боярским в весьма пикантной сцене, а вернее одеянии – мокрой прилипшей к стройной фигуре рубашке.

Дмитрию Харатьяну уже 61 год, да и новом фильме он в роли постаревшего Корсака, отца взрослого сына.

55-летний Михаил Мамаев, он же – Никита Оленев, также занят в работе над новым фильмом. Артисты пришлось научится «управлять» повозкой, запряженной осликом и грести веслами на лодке.

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