В Евпатории впервые состоится «RIVIERA FASHION WEEK»

Официальный партнер проекта – Ribera Resort & SPA @riberaresort, отель Европейского уровня на Западном побережье Крыма, город Евпатория.

В Евпатории 20 августа состоится «RIVIERA FASHION WEEK», который запущен в рамках «Всероссийского конкурса дизайнеров».

Проект поможет развиваться молодым крымским дизайнерам, и поднять индустрию моды в Крыму на новый уровень. На fashion мероприятие представят свои летние коллекции дизайнеры, бренды, шоурумы и модные бутики.

Показ пройдет под открытым небом на берегу моря. Стильное событие Крыма из дневного формата плавно перетечет в ночной и все заиграет совсем другими красками. Гостей ждет модная музыка, шикарная локация, красивые люди, fashion показы, новые знакомства, welcome drink, аперитив и многое другое. На показе будет присутствовать журналисты, деловая и светская элита, а также эксперты fashion индустрии.

Кроме того, к сотрудничеству приглашаются дизайнеры и основатели брендов, шоурумов, модных бутиков, а также модельные агентства и моделей. Возрастная категория для участников – от 15 лет, рост от 168 сантиметров.

VIP мероприятие пройдет в закрытом формате. Вход только по билетам. По Аккредитации СМИ, фотографов и блогеров необходимо обращаться к пресс-секретарю проекта Виктории Марченко по номеру +7 978 835 29 41.

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