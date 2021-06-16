Под Симферополем девушка на мотоцикле разбилась насмерть

Полиция сейчас уточняет детали произошедшего ДТП. Фото: Архив "КП"

В районе села Школьное 30-летняя водитель не справилась с управлением на скользкой дороге, в результате чего мотоцикл опрокинулся и врезался в дорожное ограждение, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла 15 июня около 18.30 на автотрассе Симферополь – Евпатория. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, о трех авариях, произошедших за сутки в Крыму. Один человек получил травмы несовместимые с жизнью.

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