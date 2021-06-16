В Ялте заболеваемость коронавирусом выросла на 74%

В Ялте распространение вируса идет быстрее, чем на других курортах Фото: Архив "КП"

За три недели уровень заболеваемости коронавирусом в Ялте вырос на 74%. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение туристического потока, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%, - подчеркнул он.

В целом за неделю прирост коронавирусных больных составил 15,8%, зарегистрировано 858 случаев. Превышение среднереспубликанского показателя зарегистрировано в Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.

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