Два черных лебедя появились на озере Симферопольского зооуголка

Взрослые особи черных лебедей достигают роста от 110 до 140 сантиметров. Фото: Парки Столицы Симферополь / Facebook.

Гости Симферопольского зооуголка теперь могут увидеть на озере пару черных лебедей. Двух необычных птиц приобрели в одном из зоопарков на материковой части России, сообщили в пресс-службе МБУК Парки столицы.

Черный лебедь - грациозная, красивая птица, присутствие которой на водоеме украшает любой парк. Фото: Парки Столицы Симферополь / Facebook.

Черные лебеди – благородные и величественные птицы, поэтому привлекают особое внимание посетителей.

Черные лебеди - привычные обитатели многих зоопарков и экопарков по всему миру. Фото: Парки Столицы Симферополь / Facebook.

Постоянным обитателям озера потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым соседям. Сегодня лебеди уже сняты с профилактического карантина и чувствуют себя прекрасно. В рацион птиц входят сбалансированные комбикорма и тертые овощи.

Черный лебедь - это единственный лебедь, который обитает в Австралии. Фото: Парки Столицы Симферополь / Facebook.

Скоро птицам дадут красивые и звучные имена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50