Из-за непогоды в Крыму на два дня продлили штормовое предупреждение

В течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди Фото: Архив "КП"

В ближайшие два дня на Крым обрушатся сильные дожди, грозы и даже град, сообщили в региональной Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, дождь начнется во второй половине дня и продлится до конца суток.

- В течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал 17-22 м/с, - добавили в пресс-службе.

Также в МЧС крымчан предупредили, что из-за погоды и сильных ливней остается большая вероятность возникновения ЧС из-за подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ и повреждение и гибель с/х растений.

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