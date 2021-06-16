За неделю в Крым не пустили 156 украинцев без теста на коронавирус

В Крым не пускают без ПЦР-тестов на коронавирус Фото: Архив "КП"

В Крым за неделю из-за рубежа прибыло 8 тысяч 355 человек, из них 7 тысяч 652 через автомобильные пункты пропуска. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Через автомобильные пункты пропуска не допущен въезд на территорию 156 иностранных граждан, которые не прошли санитарно-карантинный контроль в связи с отсутствием отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, - уточнил он. - Выявлен 1 человек с положительным результатом, прибывший из Украины.

С конца мая Роспотребнадзор совместно с Минздравом РК проводит экспресс-тестирование иностранных граждан, которые пребывают на территорию республики. За это время выявлено 3 положительных результата у граждан Украины, которые отказались от госпитализации на территории РФ и убыли по месту жительства.

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