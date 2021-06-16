«В Крыму плавала, когда вода была +15 »: Эвелина Бледанс в купальнике похвасталась аппетитными формами

Артистка очень красивая женщина. Фото: кадр видео Эвелина Блёданс/VK

Деятель искусств, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс родилась и выросла в Ялте. Знаменитость живет в Москве, но свою родину не забывает. Артистка также частенько балует своих фанатов фривольными фото и видео: то бюстгальтер забудет надеть, а то и вовсе рекламирует в соцсетях нижнее белье.

- Я не искупалась в море. Жесть. В Крыму каждый день плавала, когда море было +15 градусов, а тут в +17 не смогла в воду зайти, - такой пост появился на личной странице актрисы, когда она гостила в Сочи.

В коротком видео 52-летняя артистка феерично прошлась по морской набережной, блеснув плоским животиком, прекрасным бюстом, накаченной пятой точкой и стройными ножками. Пользователи соцсетей выразили свое восхищение в комментариях: «Очень сексуальные формы»; «Двадцатилетним даст фору»; «Эвелина так держать, не сдаваться!»

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