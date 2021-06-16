В Крыму необходимо привить 909 тысяч человек для коллективного иммунитета от коронавируса

Прививки сделали меньше трети от необходимого количества граждан Фото: Анна КИРИЕНКО

Для достижения коллективного иммунитета в Крыму должны провакцинировать 909 тысяч жителей. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На сегодняшний день в Крыму привито 265 тысяч 850 человек, из них 198 тысяч 895 получили второй компонент, - уточнил он. - В возрасте 60 лет и старше привито 48,4% населения.

В целом исполнение плана прививочной кампании составляет 29%. Функционирует 120 пунктов вакцинации. 57 выездных бригад, 11 мобильных прививочных кабинетов.

На сегодняшний день в регион поставлено 301 962 дозы вакцины.

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