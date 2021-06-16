Врач из «красной зоны» рассказал, как сдержать COVID-19 в Крыму

За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Совместное участие в прививочной кампании поможет быстрее справиться с распространением коронавируса на Крымском полуострове, пишет КИА.

Медикам сейчас особенно тяжело, так как в «красную зону» больниц поступает больше пациентов, чем в аналогичный период прошлого года.

- Честно, уже мы как-то привыкли, ведь больше года боремся с ковидом и ходим туда, как на работу. Да и морально мы высыхаем, – цитирует СМИ начмеда по хирургии ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» Андрея Залата.

По его мнению, единственным выходом из ситуации является вакцинация. Если каждый сейчас сделает прививку, то хоть где-то цепочка распространения инфекции порвется.

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