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Общество16 июня 2021 11:57

В Крыму 144 новых больных коронавирусом

Большинство обратились за медицинской помощью
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки 144 новых случая

За сутки 144 новых случая

Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 144 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 125 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - уточнил он. Лаборатории за сутки выполнили исследования 2478 проб на COVID-19. Выписаны с выздоровлением 195 пациентов.

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