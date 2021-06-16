Вычислили старушку-воровку, которая разбирала плитку на Богдана Хмельницкого в Симферополе

Местные жители обратили внимание, что площадь, непокрытая плиткой, постоянно увеличивается. Фото: скриншот из видео.

В Симферополе вычислили воровку, которая разбирала тротуарную плитку на одной из главных улиц города. Нарушительницей оказалось местная жительница, которая относила похищенное к себе на дачу. Видео, подтверждающее это, опубликовали в соцсети одной из местных групп о крымской столице.

Понять, кто наносит ущерб городу, удалось, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Заявление вместе с доказательной базой скоро направят в полицию.

Ранее сообщалось, что в Симферополе поймали вора овощей. Часть награбленного он продал на площади Московской.

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