В Симферополе хотят отремонтировать подъезды в 30 многоквартирных домах

Местная управляющая компания ремонтирует подъезды по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Фото: Крымская газета.

В 30 многоквартирных домах Симферополя, по планам, в ближайшее время должны отремонтировать подъезды. В некоторых работы уже идут полным. Сейчас рабочие штукатурят, красят и меняют окна сразу в четырех подъездах дома на Киевской, №126, передает Крымская газета.

Многоквартирное здание не ремонтировали более пятидесяти лет. Что-то пытались сделать сами жильцы, но, конечно, с минимальными затратами.

- Мы живем в этом доме 51 год. За это время фасад белили дважды, на этом все. На его ремонт мы сами деньги собирали, – цитирует СМИ местных жителей.

Сейчас в доме позатирали трещины, будут белить и красить. В третьем подъезде уже установили окна. Жильцы отметили, что работы начали около двух недель назад, после визита главы Крыма Сергея Аксенова. В данный момент строители меняют старые рамы в подъездах на новые стеклопакеты. Также запланированы другие работы.

- Во всех подъездах шпаклюем, белим и красим стены. Полы пока не делаем. Красить подъезды будем в салатный цвет – такой жильцы выбрали, – цитирует издание сотрудников МУПа «Железнодорожный жилсервис».

Кроме того, скоро начнется ремонт в подъездах на улице Кечкеметской, где рядом с домами пару месяцев назад сделали тротуары и установили скамейки.

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