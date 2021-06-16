В Симферополе нашелся пес Везунчик, который удрал из стационара, не дождавшись новых хозяев

Сейчас с Везунчиком все хорошо, он ждет своих новых хозяев. Фото: Дмитрий Фролов / Facebook.

Пса по кличке Везунчик, за историей которого следили все неравнодушные, нашли сегодня, 16 июня, на одной из улиц Симферополя, передает «Крым 24».

Животное пропало позавчера, когда к нему должны были приехать новые хозяева. Сегодня его обнаружила волонтер Елена Толкачева недалеко от школы №40 по улице Декабристов. Пес выглядел очень уставшим, поэтому девушка решила не отдавать его на передержку, а сразу отвезти к себе домой.

- Когда приедут его хозяева из Ялты, я им из рук в руки передам его, – цитирует СМИ волонтера.

Напомним, что Везунчика нашли в начале марта с перерезанным горлом на одной их АЗС в Симферополе. Неравнодушные отвезли истекающее кровью животное к ветеринарам, которые, помимо прочего, нашли у него пулевое ранение. После 16 операций пса, наконец, выписали из стационара, а на следующий день он пропал.

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