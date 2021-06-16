В Симферополе потратят более одного миллиона рублей на ремонт академической гимназии

Разрабатывать проект по объекту будет «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ». Фото: Архив "КП"

В этом году до 15 декабря должны разработать проект капитального ремонта здания Симферопольской академической гимназии. Соответствующее распоряжение Главы Республики Крым опубликовано на официальном портале крымского правительства.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» единственным исполнителем по муниципальному контракту, предметом которого является разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,177, – сказано в тексте документа.

Цена контракта - 1 миллион 758 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе проинвентаризировали более 100 лестниц. Большая их часть требует ремонта.

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