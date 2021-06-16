В ялтинском парке развлечений «Дримвуд» пройдет фестиваль

Сам фестиваль будет состоять из трех тематических блоков по три дня.

С 19 по 27 июня в парке развлечений «Дримвуд» на территории отеля Mriya Resort & SPA пройдет тематический фестиваль. Мероприятие приурочено к Дню рождения парка.

На протяжении девяти дней родителей и юных гостей «Дримвуда» будут ждать фестиваль воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, научные и световые шоу, водные игры и концерты.

Сам фестиваль будет состоять из трех тематических блоков по три дня: «Дети солнца» с 19 по 21 июня, «Зов моря» с 22 по 24 июня и «Дар шаманов» с 25 по 27 июня.

- В каждом тематическом блоке будет своя программа праздника, костюмы артистов, шоу-группы и активности. Событие никого не оставит равнодушным и подарит бурю эмоций, - сообщают организаторы торжества.

Стоимость билетов – от 2 до 2,5 тысяч рублей.