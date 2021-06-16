Мошенники «продали» своей жертве несуществующий билет в Симферополь

Мошенники испортили саратовчанке отпуск. Фото: Архив "КП"

К стражам порядка обратилась жительница Саратова, которая сообщила, что стала жертвой мошенников при покупке билета в Симферополь, сообщили в городском УМВД.

Женщина рассказала, что заполнила на сайте все формы, где, помимо прочего, требовалось указать данные банковской карты. После этого с ее баланса списались 11 тысяч 967 рублей. В авиакомпании же сообщили, что от ее имени ничего не поступало.

Возбуждено уголовное дело, однако мошенники пока не пойманы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе поймали мошенника, который торговал несуществующими авиабилетами. Мужчина продавал их через фиктивный сайт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50