Погода в Крыму на 17 июня: дождь и тепло до +23

Вода в Черном море прогрелась до +17…21° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июня на Крымском полуострове синоптики вновь обещают осадки и грозы, виной тому - циклон.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза, град. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь, гроза. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Днем столбик термометра поднимется до + 21…23°.

На Южном берегу Крыма дождь, облачность. Воздух прогреется до +21°…22°. Скорость -северо-западного ветра до 6 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +17…21°

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