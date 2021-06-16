На отдых в Крым предложили пускать туристов с прививками от коронавируса

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В Крым предложили пускать только тех туристов, которые предоставят сертификат о вакцинации против коронавируса.

- Считаю целесообразной меру, которая сейчас применяется в европейских странах и не только. Перемещения туристов должны быть связаны с прививочными сертификатами, которые размещаются на портале «Госуслуг», - сообщил проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского» Анатолий Кубышкин.

Также он предложил ввести такие меры с 10-15 июля. По мнению Анатолия Кубышкина, таким образом снизятся риски, существующие из-за миграции между регионами страны.

При этом проректор КФУ отметил, что прививка должны быть «делом добровольным». Те, кто не захотят ее делать, могут отдыхать на собственной даче.

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