Вандалы выкатили на проезжую часть в Керчи бетонные шары

Бетонные шары сорвали с креплений и выкатили на проезжую часть. Фото: Даниил Долматов.

В Керчи неизвестные выкатили на дорогу бетонные шары, установленные в качестве ограждения и своеобразной инсталляции вдоль улицы Кирова.

Бетонные сферы вандалы разбросали по проезжей части накануне поздно вечером. Ближе к обочине почти стокилограммовые шары откатил Даниил Долматов с друзьями, который живет неподалеку.

К счастью. в результате хулиганских действий никто не пострадал. Фото: Даниил Долматов.

- Это было в половине первого ночи. Когда мы пришли, их уже катнули к краю дороги. Но все равно было как-то опасно. Невнимательный водитель точно бы въехал. Мы убрали их с дороги, чтобы не мешали машинам, - рассказал Долматов КП-Крым.

По мнению пользователей социальных сетей, где появилось видео, проблема не только в вандализме, но и в низком качестве креплений шаров. Ранее в Комсомольском парке в Керчи на ребенка упали новые качели.

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