В Роспотребнадзоре предложили ужесточить коронавирусные ограничения в Крыму

Из-за увеличения роста заболеваемости среди молодежи предлагается ввести запрет на работу клубов Фото: Архив "КП"

Из-за прироста числа заболевших крымские власти решили ввести дополнительные ограничительные мероприятия, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании Общественной палаты Крыма.

Она предложила вновь добавить ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время. Кафе и ресторанам предлагают начинать свою работу в 8.00 и заканчивать в 22.00. Это касается почти всех объектов общепита, за исключением объектов транспортной инфраструктуры и предприятий, которые работают навынос.

Также из-за увеличения роста заболеваемости среди молодежи предлагается ввести запрет и на услуги в караоке, клубах и кальянных, а продажу билетов в кинотеатры сократить с 75% до 50% емкости залов. В торговых центрах планируют ограничить проведение развлекательных мероприятий, а в выходные - работу детских и досуговых развлекательных организаций.

Плюс ко всему ограничения на передвижение на общественном транспорте может коснуться лиц старше 65 лет. Кроме того, в числе предложенных запретов появился запрет на проведение торжественных массовых мероприятий: выпускных вечеров, праздничных торжеств и других.

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